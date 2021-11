Il monologo di Lodovica Comello a "Le Iene": "Mio figlio è la cosa più importante"

"Vi chiedo scusa ancora prima di iniziare: mio figlio è la cosa più importante della mia vita". Inizia così il monologo di Lodovica Comello, ottava nuova conduttrice de "Le Iene", che come le altre presentatrici di questa edizione è stata protagonista di un'approfondita riflessione in merito a una tematica che la tocca da vicino, la maternità.

"Da quando sono diventata madre non sono più quella di prima - ha proseguito l'attrice, che il 16 marzo 2020 ha dato alla luce Teo - Sono stanca, sbattuta e purtroppo di questa cosa se ne accorgono tutti". Il discorso è proseguito analizzando come sia naturale raccontare aneddoti del figlio, anche quando si sta parlando di altro: "Io non so perché mi comporto così, è più forte di me. E il risultato è che non sono più interessante come una volta".

Ma non è tutto, dato che tra i vantaggi ci sono i superpoteri sviluppati nell'ultimo anno, che per "non bastano perché trovo sempre qualcuno che sa come si fa la mamma meglio di me. Come se io non mi stessi già chiedendo in ogni momento cosa sto facendo, perché ho sempre paura di sbagliare". Infine, l'appello a non curarsi dei giudizi esterni, perché questo viaggio è solo tra madre e figlio: "Tutti e due in cammino. Ognuno ha il suo, ma ci teniamo per mano".