A “Mai Dire Talk” non possono mancare gli highlights della settimana in cui si ripercorrono i temi più salienti degli ultimi sette giorni. Ovviamente si parte dalla manifestazione della Lega in piazza del Popolo a Roma di sabato scorso e sulla campagna “Lui non ci sarà” su cui web e altri partiti hanno giocato molto.



Poi c'è Andrea, concorrente de “L’eredità” che non ha provocato molte risate per non essere riuscito ad indovinare "Timbuctu" per una sola lettera. Infine ci sono gli interventi più divertenti dei parlamentari: in Italia c’è l’onorevole Fatuzzo che grida: “Pensionati all’attacco”, ma in Australia c’è chi fa meglio, David Templeman - ministro delle Arti e della Cultura- ha deciso di cantare il suo intervento sulla pericolosità della plastica sull’aria di The Sound of Silence di Simon & Garfunkel.