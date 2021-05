Il coming out dello chef Facchini: "Ora sono Chloe, orgogliosa donna transgender"

Instagram

"Ho iniziato il mio percorso di transizione due anni e mezzo fa ed ora mi sento pronta per fare l'ennesimo ed ultimo coming out con voi che mi avete seguito con affetto per anni alla prova del cuoco". Lo chef Riccardo Facchini, tra i volti più noti de "La prova del cuoco" accanto ad Antonella Clerici prima e ad Elisa Isoardi poi, rivela con un lungo post su Instagram il suo percorso di transizione: "Ora sono Chloe e sono orgogliosa in quanto donna transgender".