Il balletto sui tacchi a spillo di Paris Hilton e Cristiano Malgioglio

“Come here, for me it’s impossible to run”: sono le prime parole che Cristiano Malgioglio, camminando su vertiginosi tacchi a spillo rosso fuoco, ha rivolto a Paris Hilton. L’incontro è avvenuto nello studio di Domenica Live, dove l'ereditiera più famosa al mondo era ospite per un’intervista esclusiva.



Tra i divanetti di Barbara D’Urso i due hanno anche improvvisato un ballo. “Do you like my shoes?” ha chiesto Malgioglio a Paris, che in tutta risposta ha risposto “I love you”. Una presentazione che è arrivata pochi giorni dopo che la Hilton aveva rilanciato un post di Instagram di Malgi sul proprio profilo.