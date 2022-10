Ida dice basta: ”Riccardo è finita! Con te non esco più”

Da molti è stata chiamata la "storia infinita", ma forse questa volta tra

Riccardo Guarnieri e Ida Platano

"Uomini e Donne"

è davvero finita. In studio ava in onda l'ennesimo tira e molla: "Mi sono emozionato perché tu, Maria, le hai chiesto una cosa e hai avuto subito una risposta, io gliel’ho chiesto per anni e non ne ho mai avuta una. - dice Riccardo - Ida mi sono sentito d'invitarti a cena, per le emozioni che ho provato".

La risposta inattesa di Ida -

a dire la verità la risposta era già no

seduta qui ho sentito che la nostra storia è finita

Riccardo, con te non esco più

"Riccardo forse non hai capito nulla, sono stata anni qui ad aspettare. Mi hai visto praticamente distrutta, cosa guardavi in quel momento? Che dimostrazioni vuoi ancora? - risponde con tranquillità la dama - Quando mi hai fatto l’invito io ti ho detto ci devo pensare, ma. Siccome non sono una cinica, ho visto che stavi male, non mi sono sentita di dire subito no, ma. Una volta mi aggrappavo ad alcune tue paroline, ora non più. Sono sempre qua ad aspettarti, oggi no.”.

Non tutti ci credono però. "Mi sembra la storia infinita - chiosa Gianni Sperti - Ma chi ci crede che sia stata messa la parola fine?".