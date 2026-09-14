Nati nel 1990, gli speciali di Halloween "La paura fa novanta" (Treehouse of Horror) sono un vero e proprio cult: episodi antologici dove le regole dello show vengono azzerate e i personaggi possono trasformarsi e addirittura morire. Una tradizione unica riguarda i titoli di coda, in cui i nomi vengono storpiati in chiave horror (come “Bat Groening”). Nel corso degli anni la serie ha firmato parodie memorabili di capolavori del cinema e della tv, tra cui "Shining", "L’esorcista", "Arancia Meccanica", "IT", "Parasite" e "Stranger Things".