Quando si tratta di sensualità Heidi Klum non si pone limiti, tanto da essere stata rimproverata anche dai figli per restare spesso in topless e per avere una nutrita collezione di sex toys. Quello che gode di più della situazione è il marito Tom Kaulitz, chitarrista dei Tokio Hotel con cui è convolata a nozze nel 2019. Tra i due la passione è alle stelle e la modella condivide volentieri i loro retroscena bollenti. Nelle sue storie Instagram ha infatti ripreso la mano di Tom che le accarezza la coscia, insinuandosi maliziosa anche sotto il vestito. In un altro video mostra invece le loro gambe vicine nel lettone, mentre guardano la partita della Germania contro l'Ungheria (vinta dai tedeschi per 2 a 0). Anche in questo caso il marito non riesce a resisterle e appoggia la mano sul suo interno coscia.