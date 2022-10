Heather Parisi si mostra al naturale: "Ho imparato ad amare il mio viso e il mio corpo"

Per tutta la mia carriera ci ho litigato ogni mattina", ha scritto la showgirl. "Mi dicevano 'cosa vuoi che sia un piccolo ritocchino' ed io mi schermivo 'mi piaccio così'. Ma in cuor mio soffrivo assalita da mille dubbi e insicurezze. Perché la gente non ti vuole mai per come sei?" si domanda nel messaggio social.

Heather Parisi ha poi riflettuto sul vedersi per come si è realmente: "Il tempo ha evidenziato ancora di più i tratti spigolosi del mio viso, li ha arricchiti di qualche segno ma mi ha anche insegnato ad amare il mio viso, la mia pelle e il mio corpo e ad accettarli come inseparabili compagni di viaggio e di vita". Poi sul suo rapporto con il passare del tempo e le nuove rughe: "Sono orgogliosa di essere rimasta sempre me stessa... I'm #ProudToBeNatural, amo la mia vita e voi siate orgogliose della vostra bellezza". A luglio aveva postato una foto piccante raccontando i suoi problemi con la labirintite.

Non è la prima volta che la showgirl parla del suo rapporto con il passare del tempo. Qualche anno fa aveva raccontato sui social: "Il mio viso e il mio corpo sono molto cambiati dai tempi di Cicale e Disco Bambina. Ho 60 anni e la bellezza della mia gioventù non mi appartiene più. Ma io ho deciso che quella bellezza non l'avrei inseguita a ogni costo, che non avrei cercato di imbrogliare il tempo ricorrendo alla chirurgia".



Aggiungendo: "La faccia della vecchiaia è un atto di verità e di umiltà al tempo stesso. È la consapevolezza che a renderci esseri unici è il nostro vissuto, non anonimi corpi di una bellezza stereotipata. E non cambierei mai il mio 'essere invecchiata' di oggi con la mia 'bellezza' di ieri, perché oggi ho molto più da raccontare e ho una serenità che non ho mai avuto", aveva concluso Heather Parisi. A proposito di aspetto, quando aveva compiuto 61 anni aveva criticato gli hater che l'avevano definita sui social "una mamma-nonna", dicendo "Ma davvero c’è ancora chi crede che a 60 anni una donna è vecchia?".

Nel 2016 aveva fatto un monologo in tv proprio sulle rughe: "Mi fai un primo piano? Stretto, stretto, stretto. E' la mia faccia, io non l'ho mai cambiata". Spiegando poi: "All’inizio guardavo le donne che si rifanno il corpo con disprezzo. Ora penso che la colpa non sia delle donne ma di un mondo che non ti vuole mai come sei.