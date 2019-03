Heather Parisi contro Cuccarini: “Io parlo solo di quello che conosco”

A “Live – Non è la d’Urso” Heather Parisi ha commentato gli ultimi scontri con Lorella Cuccarini. La showgirl ha voluto sottolineare ciò che la distingue dalla storica rivale: “Io sono ironica, sono una persona ribelle, detesto il populismo e amo visceralmente la diversità. Non ho paura di non piacere e di non essere popolare. Io credo che noi personaggi, di qualsiasi livello, dobbiamo misurare le parole perché non possiamo e non abbiamo il lusso di trasmette messaggi sbagliati. Altri personaggi magari parlano di politica, ma io quando vado in televisione parlo di quello che conosco”. Un attacco diretto alla collega di cui si aspetterà la risposta.