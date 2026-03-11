"Grande Fratello", per la prima volta 4 concorrenti entrano in anticipo: ecco chi sono

Per la prima volta "Grande Fratello Vip" debutta con un'inedita Open House. Venerdì 13 marzo ci sarà infatti un'apertura anticipata della Casa per 4 concorrenti del programma, che diventeranno concorrenti ufficiali qualche giorno prima rispetto ai loro futuri coinquilini che verranno fatti entrarare nella prima puntata di lunedì 17 marzo, in prima serata su Canale 5. Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi: saranno loro i primi a scoprire i meandri della nuova Casa di "GF Vip" e a fare le prove di convivenza fino alla partenza ufficiale del reality prodotto da Endemol Shine Italy.