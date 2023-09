"Vasco si innamorò di mia mamma - racconta Angelica in giardino a Fiordaliso e Heidi - Uscirono per un po' di tempo. Lei aveva 16 anni, lui 26. La differenza era tanta quindi, quando Vasco andava a prenderla a scuola, lei si vergognava tantissimo". A quel punto Fiordaliso ricorda: "Da giovane Vasco era bellissimo". "Sì, aveva gli occhi color ghiaccio. Era pazzesco, mi ha fatto vedere delle foto", interviene Angelica.

Ispirò al canzone "Susanna"

La ragazza ha ispirato Vasco che scrisse la canzone "Susanna", proprio come si chiama la mamma di Angelica, presente nel suo primo album: "A un certo punto Vasco le dice di salire in macchina perché voleva farle sentire una cosa e mette su la cassetta con la canzone Susanna. L'aveva scritta per lei. Quella che fa 'Susanna è una bambina tutta colorata, che quando va a ballare sembra un'aranciata'... Magari chiedo al GF se la mettono. Vado in confessionale e la chiedo. Le ha fatto sentire la canzone…".