"Grande Fratello Vip", sfida notturna per Raimondo e Ibiza: tra confidenze e preoccupazioni

"Mi faccio due problemi adesso - confida Raimondo ad Ibiza - il primo è la mia ragazza ma lei può anche capire la situazione, il secondo è Franci (N.d.R. Francesca Manzini) lo sai che comunque si fa mille paranoie, che non si sente bella, che lei dice sempre 'sono una mortadella, sono una ricotta'".

Raimondo quindi alla domanda di Ibiza "Cosa c'entra con te questo?" risponde "Perché non ho dormito con lei, non vorrei che pensasse 'avevi quella bona di là e con lei ci ha dormito, con me no".