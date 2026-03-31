"Grande Fratello Vip", sfida notturna per Raimondo e Ibiza: tra confidenze e preoccupazioni
I due concorrenti in nomination si danno da fare per montare i mobili per la notte, tra confidenze e qualche preoccupazione
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Il quinto appuntamento del "Grande Fratello Vip" lunedì 30 marzo in prima serata su Canale 5, ha visto andare in nomination Raimondo Todaro e Ibiza Altea che, esclusi del gruppo, sono andati a vivere in un monolocale.
I due concorrenti si sono dati da fare per montare i mobili per la notte, lasciandosi andare a qualche confidenza ma anche preoccupazione.
"Mi faccio due problemi adesso - confida Raimondo ad Ibiza - il primo è la mia ragazza ma lei può anche capire la situazione, il secondo è Franci (N.d.R. Francesca Manzini) lo sai che comunque si fa mille paranoie, che non si sente bella, che lei dice sempre 'sono una mortadella, sono una ricotta'".
Raimondo quindi alla domanda di Ibiza "Cosa c'entra con te questo?" risponde "Perché non ho dormito con lei, non vorrei che pensasse 'avevi quella bona di là e con lei ci ha dormito, con me no".
Altea quindi cerca di rassicurarlo: "Non è la stessa cosa perché di qua... guardati un attimo intorno".
"Mi dispiacerebbe anche se lo pensasse mezzo secondo", rivela Todaro. "Capisco la tua ragazza ma il fatto di Francesca no - risponde Ibiza - sei una brava persona comunque, vabbè dormo io qua e tu dormi lì... sono due giorni di seguito che dormi a terra, il fatto di Francesca è che lei stessa si mette dentro certe situazioni per fare il paladino della pace e poi non riesce a gestire la sua di pace, questo comunque si percepisce, perché non puoi stare ovunque cercando sempre di avere una buona parola".
"Lei vorrebbe mettere pace", la risposta di Raimondo. "Pensa un attimo alla tua di pace, lascia scorrere, lascia che le cose vanno da sole" il consiglio di Ibiza al concorrente.