"Grande Fratello Vip", la diretta della quinta puntata

Lunedì 28 settembre torna in prima serata su Canale 5 "Grande Fratello Vip", condotto da Ilary Blasi con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Al centro della puntata il confronto tra Marina La Rosa e Alex Belli, sempre più ai ferri corti, il racconto di Andreas Müller sul suo amore per la danza e l'incontro a sorpresa con la madre, oltre alla crisi sentimentale di Piera Meloni e al ruolo di Alessandro Roncaccia. Spazio anche all’esibizione di Valeria Marini e Moreno Morello, chiamati a salvare il budget della spesa della Casa, mentre il televoto decreterà la prima eliminazione dell’edizione tra Alessandro Varsi, Alessandro Roncaccia, Carmen Di Pietro, Federica Morello, Giancarlo Danto e Michelle Masullo.