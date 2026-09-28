SU CANALE 5

"Grande Fratello Vip", la diretta della quinta puntata

Emozioni, scontri e colpi di scena: segui in diretta l'appuntamento del 28 settembre con il reality condotto da Ilary Blasi

28 Set 2026 - 21:19
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© Ufficio stampa

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Lunedì 28 settembre torna in prima serata su Canale 5 "Grande Fratello Vip", condotto da Ilary Blasi con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Al centro della puntata il confronto tra Marina La Rosa e Alex Belli, sempre più ai ferri corti, il racconto di Andreas Müller sul suo amore per la danza e l'incontro a sorpresa con la madre, oltre alla crisi sentimentale di Piera Meloni e al ruolo di Alessandro Roncaccia. Spazio anche all’esibizione di Valeria Marini e Moreno Morello, chiamati a salvare il budget della spesa della Casa, mentre il televoto decreterà la prima eliminazione dell’edizione tra Alessandro Varsi, Alessandro Roncaccia, Carmen Di Pietro, Federica Morello, Giancarlo Danto e Michelle Masullo.

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