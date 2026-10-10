"Grande Fratello Vip", le nomination dell'ottava puntata

Andreas Müller, Jonathan Kashanian e Moreno Morello sono i concorrenti finiti in nomination al termine della nona puntata del "Grande Fratello Vip" andata in onda su Canale 5 venerdì 9 ottobre. Per loro si apre una nuova sfida al televoto: sarà il pubblico a stabilire chi salvare.
Dopo l'eliminazione e il rientro di Giancarlo Danto, i concorrenti si sono ritrovati tutti faccia a faccia per formulare le nomination palesi, in una puntata che non ha visto concorrenti preferiti o immuni.
Ora Andreas, Jonathan e Moreno dovranno attendere il verdetto del pubblico. Il televoto deciderà chi riuscirà a proseguire il percorso nella Casa e chi, invece, rischierà di doverla lasciare diventando il primo candidato alla prossima eliminazione.