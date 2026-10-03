"Grande Fratello Vip", le nomination della sesta puntata

Il risultato sarà svelato nel prossimo appuntamento con il reality condotto da Ilary Blasi di lunedì 5 ottobre. Il pubblico è quindi chiamato a scegliere chi salvare tra Federica, Guendalina, Marina e Moreno. Il concorrente meno votato raggiungerà Danto e diventerà il secondo Vip ufficialmente candidato alla prossima eliminazione.