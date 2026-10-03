AL TELEVOTO

"Grande Fratello Vip", le nomination della sesta puntata

Federica Morello, Guendalina Tavassi, Marina La Rosa e Moreno finiscono al televoto: il meno votato raggiungerà Giancarlo Danto tra i candidati all'eliminazione

03 Ott 2026 - 01:37
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© Da video

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Sono quattro i concorrenti al televoto dopo le nomination della sesta puntata del "Grande Fratello Vip" in onda venerdì 2 ottobre su Canale 5. Si tratta di: Federica Morello, Guendalina Tavassi, Marina La Rosa e Moreno. Per loro si apre ora una nuova sfida al voto del pubblico, che avrà un peso importante in vista della prossima eliminazione. 

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Questa volta, infatti, il televoto non porterà direttamente all'uscita di uno dei concorrenti dalla Casa. Il Vip che riceverà meno preferenze dal pubblico diventerà il secondo candidato all'eliminazione, andando ad affiancare Giancarlo Danto, già finito a rischio nel corso della puntata.

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Il risultato sarà svelato nel prossimo appuntamento con il reality condotto da Ilary Blasi di lunedì 5 ottobre. Il pubblico è quindi chiamato a scegliere chi salvare tra Federica, Guendalina, Marina e Moreno. Il concorrente meno votato raggiungerà Danto e diventerà il secondo Vip ufficialmente candidato alla prossima eliminazione.

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