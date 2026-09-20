"Grande Fratello Vip", le nomination del 19 settembre

Subito dopo le nomination, il Grande Fratello ha riservato ai concorrenti un'altra novità destinata a incidere sul futuro del gioco. Tutti i Vip hanno infatti pescato una busta, ma soltanto una contiene il cosiddetto biglietto di ritorno. Il concorrente che avrà trovato il biglietto potrà sfruttarlo nel caso in cui venga eliminato dal pubblico: per lui o per lei ci sarà infatti la possibilità di rientrare nella Casa e tornare ufficialmente in gioco. Per il momento, però, l'identità del fortunato resta nascosta. Il contenuto delle buste verrà scoperto dopo ogni eliminazione.