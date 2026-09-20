"Grande Fratello Vip", le nomination del 19 settembre

Al termine della seconda puntata del "Grande Fratello Vip", per i concorrenti è arrivato il consueto momento delle nomination in vista del prossimo appuntamento, in programma lunedì 22 settembre in prima serata su Canale 5. Dopo le votazioni all'interno della Casa, sono quattro i Vip finiti al televoto: Giancarlo Danto, Federica Morello, Marina La Rosa e Alessandro Roncaccia.
Questa volta il pubblico sarà chiamato a scegliere chi salvare tra i quattro concorrenti. Il meccanismo, infatti, non prevede ancora un'eliminazione diretta: il Vip che riceverà meno voti diventerà il primo candidato alla prima eliminazione di questa edizione. Il verdetto sarà quindi decisivo per stabilire chi rischierà maggiormente di dover lasciare la Casa nelle prossime puntate.
Il biglietto di ritorno
Subito dopo le nomination, il Grande Fratello ha riservato ai concorrenti un'altra novità destinata a incidere sul futuro del gioco. Tutti i Vip hanno infatti pescato una busta, ma soltanto una contiene il cosiddetto biglietto di ritorno. Il concorrente che avrà trovato il biglietto potrà sfruttarlo nel caso in cui venga eliminato dal pubblico: per lui o per lei ci sarà infatti la possibilità di rientrare nella Casa e tornare ufficialmente in gioco. Per il momento, però, l'identità del fortunato resta nascosta. Il contenuto delle buste verrà scoperto dopo ogni eliminazione.