Mentre Valeria riceve l'accoglienza del pubblico in studio, Federica e Varsi rientrano nella Casa e i compagni scoprono l'esito della votazione flash. Ilary Blasi invita quindi i cinque concorrenti non ancora qualificati per la finale a raggiungere la Nuvola, dove annuncia una nuova possibilità per uno di loro. Tra Federica e Varsi, il concorrente che ha ottenuto più preferenze può scegliere chi mandare direttamente al televoto. A conquistare questo potere è Federica Morello, appena sopravvissuta a entrambe le votazioni della serata. La sua decisione ricade su Piera Meloni, che diventa così la prima candidata all'eliminazione nella prossima puntata.