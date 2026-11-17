Federica Morello, Alessandro Varsi e Piera Meloni sono i concorrenti in nomination al termine della diciannovesima puntata del "Grande Fratello Vip", in onda lunedì 16 novembre. Dopo le eliminazioni di Megan Ria e Valeria Marini, per gli inquilini rimasti nella Casa si apre un nuovo televoto in vista del prossimo appuntamento.
Mentre Valeria riceve l'accoglienza del pubblico in studio, Federica e Varsi rientrano nella Casa e i compagni scoprono l'esito della votazione flash. Ilary Blasi invita quindi i cinque concorrenti non ancora qualificati per la finale a raggiungere la Nuvola, dove annuncia una nuova possibilità per uno di loro. Tra Federica e Varsi, il concorrente che ha ottenuto più preferenze può scegliere chi mandare direttamente al televoto. A conquistare questo potere è Federica Morello, appena sopravvissuta a entrambe le votazioni della serata. La sua decisione ricade su Piera Meloni, che diventa così la prima candidata all'eliminazione nella prossima puntata.
Le scelte dei concorrenti
La serata prosegue con la consueta tornata di nomination, che completa il gruppo dei concorrenti a rischio. I più votati sono Federica Morello e Alessandro Varsi: entrambi raggiungono Piera al televoto. Sarà dunque il pubblico a decidere chi potrà continuare il percorso e chi dovrà lasciare la Casa.