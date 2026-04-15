"Grande Fratello Vip", eliminata Blu Barbara: quattro concorrenti in nomination

I vip finiscono al televoto anche grazie alla sorte e una catena di salvataggio. Totalmente inconsapevoli, i concorrenti vanno in Mystery Room dove trovano delle caselle numerate e collocandosi in una casella dal numero uno al numero nove. Il vip che si posizionerà nella casella rossa andrà direttamente al televoto. Il primo vip al televoto è Lucia ilardo. È proprio lei a dare vita a una catena di salvataggio: Lucia ha salvato Alessandra Mussolini, Alessandra ha salvato Raul, Raul ha salvato Renato, Renato ha salvato Nicolò, Nicolò ha salvato Raimondo, Raimondo ha salvato Francesca Manzini, Francesca Manzini ha salvato Marco Berry, Marco Berry ha salvato Paola Caruso e Paola ha salvato Adriana Volpe. Al televoto vanno Antonella Elia e Lucia ilardo.