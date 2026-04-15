"Grande Fratello Vip", eliminata Blu Barbara: quattro concorrenti in nomination
Ad abbandonare la Casa è Blu Barbara mentre Lucia, Antonella, Alessandra e Adriana finiscono al televoto
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L'eliminata della nona puntata del "Grande Fratello Vip" è Blu Barbara Prezia. Dopo il confronto con Ibiza Altea nella Mistery Room, Blu viene raggiunta da Lucia Ilardo per l'annuncio dell'eliminato della serata: è Blu a dover lasciare per sempre la Casa.
I vip finiscono al televoto anche grazie alla sorte e una catena di salvataggio. Totalmente inconsapevoli, i concorrenti vanno in Mystery Room dove trovano delle caselle numerate e collocandosi in una casella dal numero uno al numero nove. Il vip che si posizionerà nella casella rossa andrà direttamente al televoto. Il primo vip al televoto è Lucia ilardo. È proprio lei a dare vita a una catena di salvataggio: Lucia ha salvato Alessandra Mussolini, Alessandra ha salvato Raul, Raul ha salvato Renato, Renato ha salvato Nicolò, Nicolò ha salvato Raimondo, Raimondo ha salvato Francesca Manzini, Francesca Manzini ha salvato Marco Berry, Marco Berry ha salvato Paola Caruso e Paola ha salvato Adriana Volpe. Al televoto vanno Antonella Elia e Lucia ilardo.
Dopo l'ultimo giro di nomination, al televoto finiscono Alessandra Mussolini, Antonella Elia, Adriana Volpe e Lucia Ilardo. La concorrente più votata volerà in finale, chi conquisterà il titolo di prima finalista?