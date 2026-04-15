"Grande Fratello Vip", il blind date di Francesca Manzini è con il fratello di Raimondo Todaro
Ilary Blasi annuncia uno scherzo per Francesca facendola incontrare "il suo uomo ideale"
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Nella nona puntata del "Grande Fratello Vip" Ilary Blasi organizza un vero e proprio blind date per Francesca Manzini. Nelle ultime settimane, Raimondo ha spesso scherzato con lei su quale potrebbe essere il suo uomo ideale. Qui l'idea del "Grande Fratello": trovare un uomo il più simile possibile a Raimondo da presentare a Francesca.
L'appuntamento al buio è con il fratello di Raimondo Todaro, Salvo, a cui viene consegnato un questionario compilato da Francesca sull'uomo perfetto: lui studia tutte le risposte nei minimi dettagli per interpretare al meglio il ruolo.
Francesca raggiunge quindi la stanza della Nuvola convinta di incontrare, finalmente, il suo spasimante perfetto. "Ciao Francesca, sono Gabriele ho 40 anni, sono siciliano e sono del segno del Toro. Viaggio tanto per lavoro perché sono un imprenditore amante dell'arte, parlo quattro lingue e sono venuto qui per te", si presenta fingendo, Salvo.
"La porterei a mangiare a Roma, uno champagne o un vino rosso con la carne e le porterei un girasole", ha dichiarato Salvo a Francesca che appena lo vede confessa: "Non mi piaci".
Intanto nel salotto della Casa Ilary mostra ai coinquilini i due finti spasimanti che ballano insieme un lento mentre Raimondo esclama: "Ma è mio fratello!" Todaro quindi li raggiunge e svela a Francesca l'identità del misterioso Salvo.