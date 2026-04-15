"Grande Fratello Vip", il blind date di Francesca Manzini è con il fratello di Raimondo Todaro

Francesca raggiunge quindi la stanza della Nuvola convinta di incontrare, finalmente, il suo spasimante perfetto. "Ciao Francesca, sono Gabriele ho 40 anni, sono siciliano e sono del segno del Toro. Viaggio tanto per lavoro perché sono un imprenditore amante dell'arte, parlo quattro lingue e sono venuto qui per te", si presenta fingendo, Salvo.