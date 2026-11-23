È la Semifinale di “Gf Vip”: una puntata di grandi verdetti. Vincitori e vinti: chi accederà alla finale e potrà sognare la vittoria? Stasera si giocano tutto! Il pubblico deciderà il destino dei concorrenti rimasti nella Casa: Alessandro Roncaccia, Alessandro Varsi, Andreas Müller, Federica Morello, Piera Meloni e le (già) finaliste Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi. Una doppia eliminazione e la proclamazione del quarto finalista accenderanno una serata piena di emozioni e colpi di scena.