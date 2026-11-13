"Grande Fratello Vip", le anticipazioni della diciottesima puntata

Spazio poi al Gf Bistrot. Alex Belli è rientrato nella Casa nei panni di executive chef e ha trasformato i concorrenti in una vera brigata di cucina. Tra gli ospiti seduti a tavola per la cena c'erano, a sorpresa, anche Cesara e Selvaggia, il cui giudizio stasera sarà decisivo per stabilire se la prova è stata superata. Ai fornelli, però, la pressione è salita alle stelle fino a far esplodere la cucina: tra lo chef Belli e Alessandro Roncaccia è scoppiato uno scontro acceso, seguito da ammutinamenti, malumori e strascichi che si sono trascinati ben oltre la fine del servizio. In puntata se ne tornerà a parlare.