"Grande Fratello Vip", le anticipazioni della diciottesima puntata

Venerdì 13 novembre torna in prima serata su Canale 5 il "Grande Fratello Vip", il reality prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi, affiancata in studio dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.
Con la fase finale ormai alle porte, nella Casa si respira un clima elettrico. Gli ultimi giorni sono stati segnati da numerosi scontri che hanno reso la convivenza sempre più tesa, e al centro delle polemiche c'è Federica Morello. Finita nel mirino di critiche e gelosie, stasera siederà sulla poltrona che scotta e dovrà affrontare la rabbia delle due finaliste e degli altri inquilini. Accanto a lei ci sarà la stellare Valeria Marini. Per Federica, però, è in arrivo anche una sorpresa: a sciogliere le tensioni accumulate sarà l'abbraccio di mamma Daniela.
Spazio poi al Gf Bistrot. Alex Belli è rientrato nella Casa nei panni di executive chef e ha trasformato i concorrenti in una vera brigata di cucina. Tra gli ospiti seduti a tavola per la cena c'erano, a sorpresa, anche Cesara e Selvaggia, il cui giudizio stasera sarà decisivo per stabilire se la prova è stata superata. Ai fornelli, però, la pressione è salita alle stelle fino a far esplodere la cucina: tra lo chef Belli e Alessandro Roncaccia è scoppiato uno scontro acceso, seguito da ammutinamenti, malumori e strascichi che si sono trascinati ben oltre la fine del servizio. In puntata se ne tornerà a parlare.
Doppio verdetto, infine, sul fronte del televoto. Quello già aperto, che vede in gara Alessandro Varsi, Andreas Müller, Giancarlo Danto e Giulia Provvedi, porterà a un'eliminazione. Subito dopo, una serie di scelte cruciali e un televoto flash sveleranno il nome del terzo finalista e quello del primo candidato alla prossima eliminazione.