"Grande Fratello Vip", le anticipazioni della settima puntata

Nella Casa nascono fazioni e alleanze, fino a un segreto patto di non belligeranza tra alcuni concorrenti. Questa sera il patto verrà svelato e gli equilibri saranno messi alla prova. Guendalina Tavassi è accusata da Moreno Morello di aver pilotato le nomination e di aver fatto insinuazioni sul suo rapporto con Federica Morello, da altri concorrenti di seminare zizzania. Andreas Müller, invece, è in crisi dopo essere stato definito uno dei “comodini” della Casa. Questa sera entrambi potranno rispondere ai loro detrattori.