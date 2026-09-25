"Grande Fratello Vip", le anticipazioni della quarta puntata

L'uscita di Simone Annicchiarico: stasera se ne parlerà con lui. Prime simpatie e antipatie nella Casa. Il gruppo non ha le idee chiare su Federica Morello: c'è chi la giudica algida e impostata, chi poco autentica e furba. Stasera potrà rispondere a tutte le critiche mentre in tanti si chiedono: sta nascendo un feeling speciale tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia?