25 settembre

"Grande Fratello Vip", le anticipazioni della quarta puntata

L'uscita di Simone Annichiarico e le prime antipatie della Casa tra i temi dell'appuntamento del 25 settembre

25 Set 2026 - 15:39
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© Da video

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Venerdì 25 settembre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con "Grande Fratello Vip", il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. 

L'uscita di Simone Annicchiarico: stasera se ne parlerà con lui. Prime simpatie e antipatie nella Casa. Il gruppo non ha le idee chiare su Federica Morello: c'è chi la giudica algida e impostata, chi poco autentica e furba. Stasera potrà rispondere a tutte le critiche mentre in tanti si chiedono: sta nascendo un feeling speciale tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia?

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La "battle dei talenti" infiamma ancora una volta la squadra delle donne. Valeria Marini non tollera l’esclusione dallo show. Guendalina Tavassi contesta Megan Ria. Riusciranno a ritrovare l'armonia per battere gli uomini? In palio un’importantissima immunità. Marina La Rosa ricorda Pietro Taricone. L'amicizia, la mancanza e l’affetto per il più grande protagonista di quella storica prima edizione.

La prima eliminazione si avvicina: chi sarà il prossimo candidato a lasciare la Casa tra Alessandro Varsi, Alessandro Roncaccia, Carmen Di Pietro, Federica Morello e Moreno Morello?

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