"Grande Fratello Vip", le anticipazioni dell'undicesima puntata



“Chi si espone meno?”. Dopo un mese di convivenza ogni inquilino ha dovuto rispondere a questa domanda con onestà e schiettezza. Le risposte mineranno gli equilibri raggiunti? E quali saranno le conseguenze? La risposta è nella busta nera che, da ieri, incombe sui concorrenti, ma gli inquilini scopriranno solo in puntata il suo contenuto.



Una serata di emozioni: Carmen Di Pietro ha ricordato commossa il suo primo amore che non vede da 40 anni. Gf ha accolto il suo appello e stasera gli permetterà di incontrarlo. Lo riconoscerà? Megan Ria potrà riabbracciare la mamma Linda. Insieme hanno affrontato anni difficili, cicatrici che solo il tempo ha potuto rimarginare.