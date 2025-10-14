"Grande Fratello", Giulio è il primo eliminato: quattro al televoto

Il concorrente lascia la Casa, al televoto vanno: Bena, Giulia, Grazia e Francesco
© Da video
Giulio è il primo eliminato di questa edizione del "Grande Fratello". Al televoto, infatti, erano finiti Omer, Giulio e Matteo. Il dentista, è stato il meno votato dal pubblico ed è quindi il primo concorrente a dover abbandonare il programma in questa stagione.
Deluso e dispiaciuto, il dentista abbraccia i suoi compagni. Grazia osserva l'amico andare via, le lacrime affiorano nei suoi occhi.
Nel corso della puntata si sono tenute anche le consuete nomination. I coinquilini hanno dovuto scegliere chi mandare al televoto in vista della prossima puntata: la scelta è ricaduta su quattro concorrenti. Si tratta di Bena, Francesco, Grazia e Giulia. Al pubblico è chiesto di scegliere chi salvare in vista dell'appuntamento di settimana prossima.