Shaila "scarica" Javier: "Forse non è il momento giusto..."

Gli inquilini stanno festeggiando la serata a tema Brigdgerton e dopo essersi gustati i cibi prelibati, si dilettano in un gioco di domande in salone. Quando tocca a Pamela domandare qualcosa a Javier per cercare di scoprire qualcosa in più su di lui e scoprire quali siano le sue emozioni, il pallavolista si apre con gli inquilini: “Sono in uno stato confusionale riguardo molte situazioni, non solo con Shaila. Faccio fatica a tirare fuori la mia parte più giocosa ma mi darò del tempo per poterlo fare”.

Giglio chiede invece alle Non è la Ra: “Chi sta facendo un buon percorso e chi è la persona più giusta per stare nella Casa”. Le ragazze rispondono facendo il nome di Javier e Shaila: “Sono sempre stati loro stessi e sono autentici”.