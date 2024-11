"Grande Fratello", Lorenzo Spolverato chiarisce con Shaila Gatta: "Scusa se ti ho offeso"

Il rapporto sentimentale tra Shaila e Lorenzo, nato soprattutto grazie al loro viaggio in Spagna al "Grande Hermano", è una delle rivelazioni di questa edizione. La loro complicità e attrazione è sotto gli occhi di tutti, ma l'inquilino teme che la ballerina si sia avvicinata a lui per altre ragioni: "Chissà se magari tutto questo lo hai fatto per altri motivi". E aggiunge: "“Io spero che non è tutta una presa in giro e che è tutto così forte, davvero. Sarebbe un regalo magico”. Shaila, inizialmente infastidita dalle sue insinuazioni, non risponde. Poi ribatte convinta: "Sei tu il mio regalo".