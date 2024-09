"Grande Fratello", Helena Prestes e il difficile rapporto con la madre: "Non so nemmeno se sia viva"

Negli anni, però, il rapporto con la madre si è incrinato: "Non la sento più da un anno e mezzo, non vuole parlare più con nessuno".

"Quando ho finito un'esperienza televisiva le ho detto che ero innamorata di un ragazzo e che volevo vivere solo in Italia, perciò non volevo più mandarle dei soldi - ha proseguito - E lei si è offesa, perché è una persona dura e voleva che facessi le cose giuste".





Quindi, Helena conclude: "Abbiamo litigato e anche se sono andata a marzo in Brasile lei non mi ha risposto e non ha voluto parlare con me. Non so neanche se sia viva".