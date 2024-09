"Grande Fratello", Shaila Gatta si emoziona per la sorpresa della mamma: "L'amore per me sei tu"

Al "Grande Fratello" è una serata ricca di emozioni per Shaila Gatta, protagonista di una toccante sorpresa da parte della mamma Luisa. Durante la quinta puntata del reality, in onda lunedì 30 settembre in prima serata su Canale 5, la concorrente ha rievocato i tanti bei ricordi che la legano ai genitori fin da bambina, fino alle consapevolezze con cui è diventata donna. "Io in casa ho un esempio di amore veramente grande - ha esordito nella clip mostrata da Alfonso Signorini, in cui la ragazza ha anche ricordato i sacrifici dei suoi genitori - Non ho avuto tanti soldi, ma hanno sempre cercato di non farci mancare niente e di farci essere delle bambine felici". E ancora: "Mi hanno insegnato il valore che si dà a tutte le cose e soprattutto che le cose materiali non potranno mai colmare l'amore e lo sguardo di un genitore che quando ti vede si riempe di gioia".