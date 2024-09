"Grande Fratello", le nomination della quinta puntata

La puntata in onda lunedì 30 settembre in prima serata su Canale 5 si apre con il confronto che coinvolge Luca Giglioli, Jessica Morlacchi e Yulia Bruschi, con il ragazzo che chiarisce il rapporto con la cantante e ammette di sentirsi fisicamente più attratto dalla 26enne.

Helena Prestes è invece chiamata in Mistery per fare luce sul suo passato e sul rapporto con i genitori. La modella si emoziona dunque nel rivelare di non avere più alcun contatto con la madre da oltre un anno, arrivando a dichiarare di non sapere nemmeno se sia viva.