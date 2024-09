"Grande Fratello", Jessica Morlacchi "stregata" da Lorenzo Spolverato: "Mi piace"

Morlacchi, in realtà, aveva parlato di Spolverato già prima di varcare la porta rossa, come confermato dallo stesso Alfonso Signorini durante la puntata del 16 settembre. "Qualche giorno fa sono andato in albergo - ha spiegato il conduttore del programma di Canale 5 -, per parlare un po' con Jessica. Le ho chiesto come stesse passando quei giorni in cui era rinchiusa lì. Lei mi ha detto che trascorreva le giornate cercando su Google informazioni sugli altri concorrenti. Mi ha svelato che ce n'è uno in particolare che ha catturato la sua attenzione, mi ha detto: mi piace Spolverato".