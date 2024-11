Al "Grande Fratello" Javier svela le sue intenzioni con Helena

In precedenza, in un incontro a due, Helena aveva detto a Javier: "Sarò diretta, mi sono presa i miei spazi, non ho fatto niente in maniera premeditata". Lei ammette che si stava affezionando al ragazzo di provare attrazione e di non aver mai avuto paura: "Non nego che mi stava piacendo, sarei andata oltre". "Per me non è paura, ma bisogno, non sentivo di voler andare oltre" chiarisce, invece, Javier, insistendo sul fatto che per lui ci fosse un'amicizia. Poi ricominciano le incomprensioni quando Helena spiega di aver compreso che lui voleva i suoi spazi, ma il pallavolista nega di aver fatto questa chiarezza: "Non dirmi cose che non ti ho chiesto, volevo che smettessimo di sfiorarci". Javier ha notato che lei non parlasse più con lui, ma deve essere sincero, quando è stato in Tugurio non avvertiva la mancanza di Helena, non c'era nessun legame sentimentale: "Se ti vedo come un'amica, a letto non possiamo abbracciarci come prima".