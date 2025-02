"Grande Fratello", Iago e Javier contro Shaila: "Volgare" | Lei replica: "Quando la volpe non arriva all'uva"

Il confronto però non finisce qui. Dopo essere stata raggiunta da Lorenzo, infatti, Shaila ascolta una conversazione tra Iago e Javier, in cui i due sparlano di lei. Al centro della discussione in sauna tra i due uomini, c'è la sensualità della ballerina. Iago la trova molto volgare e anche Javier, che all'inizio del programma aveva avuto interesse per lei, concorda: "Sicuramente tutto quello che lei fa non lo vedo sensuale come un tempo - dice -, così come loro giudicano me io giudico quello che vedo dentro la Casa". "Non mi sono mai permessa di commentare il suo lato estetico - è la replica di Gatta -. Quando la volpe non arriva all'uva deve dire che è acerba... Io non mi sento volgare".