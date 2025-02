Al "Grande Fratello" l'amicizia tra Helena e Zeudi è ormai tramontata e, dopo il confronto avuto durante la puntata, tra le due è calato il gelo. Alla fine della serata, però, la Miss tenta una gentilezza verso la brasiliana, porgendole un piatto di lasagna in cucina per stemperare la tensione. Un gesto che, però, sembra poco apprezzato da Helena, che lo interpreta come un atto di incoerenza: per lei, Zeudi non è autentica, visto che durante la settimana non le rivolge nemmeno un “buongiorno”, ma poi si avvicina in questo modo.