Lorenzo ha quindi confermato entrambe le attrazioni: "Non so cosa scegliere", ed Helena ne ha tratto le conseguenze: "Va bene, allora io tiro il freno... Tirare il freno significa niente più abbracci, niente più bacio la mattina, niente più ricerche con gli sguardi durante il giorno". "Se vuoi questo, prendiamoci i nostri spazi", ha proposto lui. "Tu mi piaci, ma mi confondi", ha confessato quindi la modella brasiliana, ma Spolverato replica: "Io non sono pronto, non voglio scegliere e non ho bisogno di scegliere, sono qua a vivere". I due hanno deciso di separarsi per la notte. Lorenzo, si addormenta ed Helena scoppia in lacrime.