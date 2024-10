"Grande Fratello", la reazione di Enzo Paolo Turchi alla visita di Carmen Russo: "Se entra lei, vado via io"

Nonostante la mediazione di Signorini, la reazione di Enzo Paolo lascia di stucco tutti. Per questo il conduttore lo invita in confessionale per parlare senza farsi ascoltare dalla moglie. Lì, Enzo Paolo ammette di aver vissuto un momento di crisi con Carmen, apparsa distante subito prima del suo ingresso in Casa: "Si tratta un mio sentore - spiega -, ma se lei non mi vuole, sono pronto ad andarmene anche da un'altra parte". Tornato in Casa, Enzo Paolo scopre la sorpresa: Carmen resterà nella Casa per qualche giorno. Lui, dal canto suo, continua a non essere convinto. "Lei resta e io me ne vado - continua a borbottare -. Spero che per me non sia una condanna, tanto domani me ne vado".