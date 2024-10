Nel discorso s’intromette proprio Tommaso, che spiega di avere dei dubbi su loro rapporto. Per questo, temendo di farla soffrire, ha preferito prendere le distanze. "Non la vedresti fuori Mariavittoria?", gli domanda Jessica. "Secondo me no, perché è più grande e perché siamo lontani. Se dovessimo andare avanti ci rimarremmo male sia lei che io", replica il ragazzo. "Se dovessi innamorarmi sarebbe un sentimento legato a questo contesto". Secondo Jessica, ora che Tommaso ha messo le cose in chiaro, sta a Mariavittoria scegliere se viversi o meno questa conoscenza: "Ora che siete tranquilli, potrebbe essere una cosa che vi vivete qua e basta. Se ne vale la pena, vivetevela".