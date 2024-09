Grande Fratello 2024, le schede dei concorrenti: chi sono i nuovi inquilini della Casa

Luca Calvani, 50 anni, è un modello e attore originario di Prato. Dopo il diploma di perito tessile, si trasferisce a New York per lavoro, iniziando parallelamente a studiare recitazione all’Actor's Studio. In Italia frequenta l'Accademia d'arte drammatica “Silvio d'Amico”. Nel 2000 debutta in tv in un episodio di Distretto di polizia, e al cinema partecipando al film Al momento giusto di Giorgio Panariello e Gaia Gorrini. Nel 2001 ha un piccolo ruolo nel film Le fate ignoranti di Ferzan Özpetek, compare in un episodio della serie americana Sex and the City e in due puntate della soap opera Così gira il mondo. Nel corso della sua carriera, prende parte a diverse fiction italiane, Don Matteo, Carabinieri e Tutti pazzi per amore, ma anche a diversi titoli internazionali come Beautiful. Nel 2011 partecipa al film "To Rome with Love" diretto da Woody Allen ed è impegnato con la fiction Sposami. In tv conduce Effetto sabato (2008), su Rai 1, nel 2006 ha vinto l’Isola dei famosi ed è anche inviato per Ogni mattina (2020/2021), su TV8. Nel 2023 è uno dei tre giudici della trasmissione "Cortesie per gli ospiti" su Real Time. L’anno scorso debutta alla regia del film "Il cacio con le pere". Ha una figlia, Bianca, nata nel 2009 da una precedente relazione. Oggi ha messo temporaneamente da parte la recitazione e cura un piccolo agriturismo in Toscana insieme al compagno.