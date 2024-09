"Grande Fratello", Yulia tra Giglio e Jessica? Lei frena: "Non mi sento un terzo incomodo"

Quindi, il conduttore si rivolge anche a Giglio: "Non volevo che si creassero dinamiche strane perché mi sono trovato molto bene con lei, quindi ho voluto chiarire subito". E non chiude le porte a Jessica: "Le cose sono state messe in chiaro, penso e spero che il rapporto andrà ad aumentare perché è una persona a cui tengo tanto".



A tutto questo, però, si deve aggiungere il rapporto instaurato tra Giglio e Yulia, verso la quale non nasconde una maggiore attrazione fisica. "Si tratta di un rapporto sanissimo, come scherzo con Giglio scherzo con Lorenzo", tenta di smorzare la 26enne. "La scorsa settimana ero col musone e stavo zitta, mentre ora me la sto vivendo e mi sto aprendo, non mi sembra che stia facendo nulla di male", aggiunge prima di confrontarsi direttamente con Jessica Morlacchi.



E mentre diversi concorrenti si schierano a favore di Yulia, la concorrente aggiunge: "Io nemmeno sapevo che lei aveva un interesse per Giglio, sono ignara di tutto. In questi giorni mi sono aperta con tantissime persone, scherzo e rido perché fa parte del mio carattere, ma non mi sento un terzo incomodo".