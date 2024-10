Federica Petagna entra nella Casa del "Grande Fratello": la nuova concorrente arriva da "Temptation Island"

Nelle puntate di "Uomini e Donne" del 23 e del 24 ottobre scorso, Federica ha spiegato di non voler tornare insieme ad Alfonso: "Non sono più innamorata", dice. Dopo aver spiegato di aver voluto vivere un momento di pausa, Federica conferma di aver visto il single Stefano e di voler approfondire la conoscenza con lui. Una notizia che ha sconvolto Alfonso: "Dopo questa cosa, non c'è più bisogno di continuare a parlare". Nonostante queste parole, Alfonso, in lacrime, ha spiegato di faticare ad accettare la fine della loro storia, in quanto ancora innamorato della sua ex fidanzata. Nel frattempo, nei giorni scorsi, Federica ha pubblicato sui social le prime foto in compagna del single Stefano. Cosa accadrà ora all'interno del "Grande Fratello"? L'aria della Casa la farà tornare indietro sui suoi passi, oppure la spingerà a volare verso la sua nuova storia d'amore?