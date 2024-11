"Grande Fratello", Alfonso D'Apice incontra Federica Petagna: "Mi è dispiaciuto vederti spenta"

Federica, non appena vede entrare il suo ex fidanzato, lo accoglie con un forte e caloroso abbraccio. "Ti ho vista molto giù, molto triste", esordisce Alfonso. "Mi sono divertita in questo periodo, però sai ogni tanto sono triste. Mi è dispiaciuto come è andata tra di noi", ammette la ragazza. E aggiunge: "Avrei voluto scriverti prima di entrare qui, mi faceva piacere condividere con te questa cosa". A infastidire Alfonso sono alcuni messaggi che i due si sono inviati dopo il loro ultimo incontro a "Uomini e Donne": "Mi sono sentito un po' preso in giro". Il ragazzo poi racconta di aver cambiato alcuni aspetti del suo carattere in questi mesi, ma lei lo ammonisce: "Forse il suo cambiamento è arrivato tardi". Alla fine Federica ammette di essere comunque molto affezionata al suo ex fidanzato: "Ti voglio bene come un fratello". I due sembrano aver chiarito, ma Alfonso non è ancora del tutto convinto del comportamento della ragazza.