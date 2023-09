"Grande Fratello", Paolo Masella si emoziona per la lettera della sorella: "Spero in una nuova possibilità con papà"

Dopo le contrastanti emozioni vissute durante la quarta puntata del "Grande Fratello", tra la sorpresa della mamma e i racconti legati ai problemi del padre legati all'alcol, Paolo Masella vive un altro momento particolarmente toccante. Nonostante il supporto di Letizia e l'invito di Alfonso Signorini a essere meno fermo sulle sue decisioni, il giovane manifesta più volte la volontà di voler aiutare il padre solo quando sarà quest'ultimo a compiere il primo passo.

E dopo i suggerimenti dello studio, per il giovane arriva una lettera importante anche dalla sorella Chantal: "La prima cosa che voglio dirti è che sono fiero di te e del percorso che stai facendo. Sto conoscendo un Paolo come non lo avevo mai visto, che sa portare sorrisi ed emozionarsi".

E ancora: "Guardandoti nella Casa sento che potrebbe esserci ancora una possibilità per te, per papà, per la nostra famiglia di essere tutti più felici. Io ci spero sempre, lo sai, ma accoglierò ogni tua scelta, giusta o sbagliata che sia, e ti starò sempre vicina come lo sei stato tu".