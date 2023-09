"Grande Fratello", le nomination dell'ultima puntata

Sono quattro i concorrenti che finiscono in nomination nella puntata del "Grande Fratello" di lunedì 18 settembre. Tra quelli in tugurio il più votato è Arnold Cardaropoli, mentre tra quelli della Casa vanno al televoto Beatrice Luzzi, Lorenzo Remotti e Vittorio Menozzi. Candidato all'eliminazione sarà il concorrente sfavorito al televoto che poi andrà nuovamente in nomination contro Grecia Colmenares, l'attrice già meno votata dal pubblico in questa puntata.

A una settimana dall’inizio, i concorrenti del "Grande Fratello" cominciano a essere già nel pieno delle dinamiche del gioco. È già possibile individuare i concorrenti che si sono integrati meglio nella Casa e quelli che hanno mostrato subito una forte personalità spesso in contrasto con quella degli altri. C'è chi è diventato già la mascotte della Casa, chi ha iniziato a rivelare le sue più grandi debolezze e chi, invece, fa fatica a lasciarsi andare, forse per timidezza o, per come anticipa qualcuno, "per strategia". "Il Grande Fratello è iniziato ufficialmente e così anche il gioco", hanno dichiarato l'opinionista Cesara Buonamici e il conduttore Alfonso Signorini commentando le prime dinamiche di questa nuova edizione.