"GF", Massimiliano Varrese riabbraccia il padre Antonio

È davvero toccante l'incontro tra Massimiliano Varrese e il padre Antonio. Durante l'ultima puntata del "Grande Fratello" l'attore ha finalmente l'occasione si riabbracciare il padre che non vede da quattro mesi. "Sono 4 mesi precisi che non ti vedo e non ti abbraccio. Mi sono commosso e sai com’è difficile per me", dichiara l'uomo visibilmente emozionato.

"Sappi che io e mamma ti guardiamo tutte le sere e tutti i giorni. Questo mi ha fatto tornare indietro nel tempo, quando eri un ragazzo e andavamo in giro insieme a fare le gare di judo. Questa cosa mi ha fatto ricordare il ragazzo buono, generoso e altruista che eri. Sono molto orgoglioso di avere un figlio come te, adesso sei diventato un uomo ma sei rimasto come eri da bambino", continua il padre dell'attore che per la prima volta dedica parole speciali per il figlio.

L'uomo poi parla della scelta del figlio di intraprendere la carriera di attore e rivela: "Lì per lì non l’ho presa tanto bene, poi però conoscendo Massimiliano ho lasciato fare. Adesso sono orgogliosissimo di lui. Quello che io ho insegnato a Massimiliano, il rispetto e la generosità, ho visto che lui lo sta trasmettendo a Mia", conclude.