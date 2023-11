"Grande Fratello", il fidanzato di Angelica lancia una frecciata a Greta Rossetti: "Non accetto la morale da una tentatrice di Temptation Island"

Tempesta di emozioni nella Casa del "Grande Fratello" per Angelica Baraldi: la ragazza è stata protagonista prima del dibattito degli inquilini dopo le parole ricevute da Giampiero Mughini, poi ha vissuto un aspro confronto con Greta Rossetti, fidanzata di Mirko Brunetti. Dopo aver superato anche lo scoglio del televoto, Angelica festeggia con la sorpresa più attesa. Nella Casa infatti arriva il famoso "Ric", il fidanzato di cui ha sempre parlato la ragazza ma che, con il passare del tempo, stava diventando un mistero tanto da essere stato soprannominato "Mark Caltagirone" dagli altri compagni.

"Prima cosa che voglio dire a tutti è che esisto, eccomi". Ha detto Riccardo una volta aver fatto il suo ingresso nella Casa rivolgendosi agli altri concorrenti, freezzati per l'occasione. Poi "Ric" si rivolge direttamente alla sua Angelica, difendendola dagli attacchi ricevuti poco prima da Greta: "Stai facendo un bellissimo percorso - dice Riccardo ad Angelica -, non ti devi preoccupare, in famiglia siamo tutti orgogliosi di te, sìì te stessa, non è vero che la gente ti giudica male... Quanto a Greta, io non accetto la morale da una tentatrice di Temptation Island. Tu Angelica sei la metà perfetta". "Sei la cosa più bella che ho", gli dice Angelica prima di salutarlo.