“Grande Fratello", un'eliminazione a sorpresa scuote la Casa

La copertina della discordia

Negli ultimi giorni l'isolamento di Beatrice è diventato più evidente. L'ultima occasione per scontrarsi con i compagni è stata la sua richiesta di modificare la disposizione dei letti. L'attrice propone lo scambio ad Alex Schwazer, che allenandosi tutti i giorni ha bisogno di riposo più degli altri. Ad attaccarla, tra gli altri, anche la sua "nemesi" Massimiliano Varrese.Cesara le fa notare che sembra estranea al gioco e al gruppo: "Ogni volta sembra che vuoi far saltare i nervi a tutti". Secondo la donna l'astio del collega ha origini che risalgono a prima del "Grande Fratello", quando hanno dedicato la copertina di una rivista a lei e non a lui. "E' lei che soffre la concorrenza, mi sento in imbarazzo per lei", la gela Varrese.