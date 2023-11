"Grande Fratello", le nomination della ventunesima puntata

Anche la ventunesima puntata del "Grande Fratello", in onda lunedì 20 novembre in prima serata su Canale 5, si è conclusa con le nomination. Ecco i concorrenti che vanno al televoto nella serata di lunedì prossimo, 27 novembre, quando ci sarà una nuova eliminazione.

la preferita del pubblico insieme a Ciro Petrone, che però si è ritirato , è immune, così come Mirko Brunetti, il preferito votato dalla Casa.dà invece l'immunità a. Questi possono votare nel segreto del professionale, mentre i concorrenti nominabili devono farlo in modo palese in Superled.I concorrenti a finire al televoto sono:. Il televoto deciderà chi sarà il prossimo concorrente ad essere salvo dall'eliminazione della puntata che andrà in onda lunedì 27 novembre.