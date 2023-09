"Grande Fratello", chi sono i nominati della quarta puntata

Gli inquilini della Casa hanno scelto quali concorrenti si sfideranno al televoto per la prima eliminazione

Al "Grande Fratello" il gioco inizia a entrare nel vivo. Nel corso della quarta puntata, andata in onda giovedì 21 settembre, gli inquilini della Casa di Roma hanno dovuto fare i conti con le prime nomination "pesanti". Infatti i concorrenti che si sfideranno al prossimo televoto rischiano di dover abbandonare definitivamente la loro avventura nel programma di Canale 5 conquistando il poco onorevole titolo di "primo eliminato" di questa nuova edizione.

L'eliminazione avverrà nella puntata che andrà in onda lunedì 25 settembre, sempre in prima serata su Canale 5: i primi due concorrenti a finire in nomination sono stati Grecia Colmenares e Arnold Cardaropoli, rispettivamente i meno nominati delle ultime due puntate. A raggiungerli al televoto, dopo un lungo giro di nomination palesi e segrete, sono stati Claudio Roma, Giselda Torresan e Vittorio Menozzi