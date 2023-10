"Grande Fratello", Massimiliano Varrese si commuove per le parole dell'ex compagna: "Nostra figlia è la tua bussola"

Durante la settima puntata del "Grande Fratello" Massimiliano Varrese non riesce a trattenere le lacrime. L'attore si commuove con le parole dell'ex compagna Valentina Melis che in una lettera parla della loro bambina Mia. "So quanto ti manca nostra figlia e so che paura ti faceva allontanarti da lei", scrive.

Valentina Melis prova a dare un po' di carica a Massimiliano che negli ultimi giorni è apparso un po' sottotono e cerca di raccontare qualcosa in più sul suo conto. "Io ti conosco Massimiliano, so leggere cosa c’è dietro i tuoi silenzi, le tue arrabbiature e ai tuoi sorrisi, perché non è sempre facile capirti per chi non ti conosce e si ferma solo alle apparenze". Massimiliano è un papà eccezionale e Valentina lo ribadisce nelle parole della sua lunga lettera. "Ti ho sempre sostenuto perché so il padre eccezionale che sei e quanto è fortunata Mia ad averti. Anche se abbiamo scelto di percorrere strade diverse, lo abbiamo fatto sempre nel rispetto reciproco". I due sono ormai separati, ma ogni incomprensione è stata messa da parte per rimanere uniti e per tutelare Mia. "Sono stati due anni sofferti, è inutile nasconderlo. Anche se non siamo più una coppia - scrive Valentina - abbiamo il grande privilegio di chiamarci ancora famiglia, questa è la nostra conquista".

Ma le sorprese per Massimiliano non si esauriscono con la lettera di Valentina. In una busta rossa l'attore trova una disegno di sua figlia Mia. "Ci siamo noi tre per mano, al centro non c’è però lei, come al solito, ma ci sei tu. A dimostrazione che sei sempre al centro dei suoi pensieri perché il vostro legame è unico", scrive Valentina che poi conclude: "Non perdere di vista quello che sei, Mia è la tua bussola".

"Io e Valentina abbiamo avuto un grandissimo amore. Mia è una bambina voluta, desiderata, amata. Abbiamo messo da parte tutti i nostri contrasti per il bene di nostra figlia", commenta Massimiliano visibilmente commosso.