"Grande Fratello", Giuseppe Garibaldi protagonista: dalla sorpresa della madre al flirt con Beatrice

Negli ultimi giorni, i due hanno condiviso molti momenti insieme: dalla nuotata in piscina a notte fonda, fino a una rilassante sauna di coppia. Il ragazzo ritiene l'attrice "una bella donna", non rimanendo dunque indifferente al suo fascino. E, parlando della sua mano appoggiata alla gamba della coinquilina, confessa divertito: "Mi sono appoggiato perché lei si era un po' addormentata. E allora ho detto: per non addormentarmi anche io, mi appoggio".

Dall'altro lato, anche Beatrice Luzzi non smentisce l'interesse nei confronti di Garibaldi: "Trovo che sia un ragazzo molto generoso e coraggioso, e poi ha un bel fisico - ha detto l'attrice -. Guarda Alfonso, è una simpatia molto naturale e spontanea. Poi ho scoperto che è dell’acquario, un segno per cui ho sempre avuto un debole".

Messo da parte il flirt con Beatrice, Garibaldi ha avuto poi modo di incontrare il suo vero amore: la mamma Lina. Dopo aver parlato con Alfonso Signorini delle sue umili origini e della sua famiglia, Garibaldi ha svelato che la madre Pasqualina era in attesa di sapere se fosse stata costretta ad affrontare un'operazione molto seria al cervello. "Ha sempre cercato il mio bene e quello dei miei fratelli, mi ritengo fortunato. Per lei era importante che mi tenessi il posto fisso in Veneto, anche se avevo nostalgia", ha raccontato. In giardino lo aspetta proprio la mamma e Giuseppe, dopo averlo tranquillizzato sulla salute, lo abbraccia forte. "Per il momento il dottore ha detto che non devo operarmi - ha spiegato la donna -, possiamo continuare a monitorare la situazione con dei controlli periodici".